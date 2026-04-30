Развитые страны рискуют потерять треть населения к концу столетия: врач объяснила, при чем здесь вейпы

К середине XXI века Европа и Америка могут столкнуться с резким демографическим спадом. Такой прогноз в беседе с изданием « Абзац » озвучила доктор медицинских наук, инфекционист и эксперт «Роскачества» Марият Мухина. Среди ключевых причин грядущего сокращения населения специалист выделила массовое распространение электронных сигарет и устойчивое падение индекса воспроизводства.

По словам Мухиной, вейпы и устройства для нагревания табака выходят на первые позиции в структуре предотвратимой смертности. Они провоцируют сосудистые катастрофы и онкологические заболевания дыхательной системы. Токсическое воздействие, которому подвергаются курильщики, напрямую бьет по репродуктивной функции — способность к зачатию падает как у мужчин, так и у женщин. Именно это, полагает эксперт, приведет к тому, что в ряде развитых государств численность жителей сократится на 30%.

Врач подчеркнула: мода на электронные средства курения продолжает набирать обороты, несмотря на очевидные риски. Уже сейчас у молодых людей, госпитализированных с вызванными вейпами поражениями легких, летальным исходом заканчивается каждый десятый случай. Мухина убеждена, что масштаб проблемы требует официального признания специфических патологий вейперов на международном уровне.

Демографический сдвиг, по приведенным оценкам, станет заметным к 2050 году. А к 2100-му численность населения Земли перестанет расти и, согласно данным ООН, остановится на отметке примерно в 10 миллиардов человек.