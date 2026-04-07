«Развод для гурманов»: телеведущий раскритиковал модный ямс

Сергей Малоземов, ведущий программы «Живая еда» на НТВ, в интервью радио Sputnik безжалостно развенчивает очередной модный суперфуд. Ямс, который сейчас активно впаривают столичным гурманам как экзотическую новинку, на самом деле — классический маркетинговый развод. Производители и торговые сети просто наживаются на скучающих потребителях, которым вечно хочется чего-то необычного. А под видом деликатеса нам привезли то, что в бедной Африке, в Нигерии и Камеруне, едят от голода.

По его словам, это большой крахмалистый корнеплод, который ценят в бедных странах за два качества: он неплохо растет в плохих условиях и дает быстрое чувство сытости. С точки зрения пользы — продукт почти бесполезный. На 60-80% он состоит из воды. Все остальное — углеводы, в основном крахмал (25-30% от объема). Жиров и белков — мизер, витаминов — крохи. Пытаться с помощью ямса восполнить дефицит витаминов или минералов — пустая затея. Малоземов сравнивает: даже обычная картошка полезнее ямса. А уж если хочется экзотики и пользы — берите батат. В нем и бета-каротина гораздо больше, и вкус интереснее.

Телеведущий подчеркнул, что при этом в сыром ямсе содержатся специфические алкалоиды, которые могут серьезно раздражать желудочно-кишечный тракт. Симптомы: от тошноты и рвоты до проблем с дыханием. Поэтому чистить ямс рекомендуют в перчатках, а есть — только после тщательной термической обработки. То есть вы платите большие деньги за то, что африканцы едят, чтобы не умереть с голоду, и при этом рискуете отравиться, если неправильно приготовите. Таким образом, ямс — не чудо-еда, а «скорее мертвая, чем живая». Картошка, батат и морковка и полезнее, и безопаснее, и привычнее, а мода на экзотику хороша только для кошелька продавцов.

