Эксперт объяснил, почему с возрастом меняются вкусовые предпочтения

Со временем наша тарелка часто преподносит сюрпризы: то, что казалось горьким или безвкусным в детстве, с возрастом неожиданно открывается новыми гранями. Оливки, брокколи или острые салаты превращаются из наказания в предмет гастрономического интереса. Как объясняет эксперт Сергей Малоземов, это не просто каприз вкуса, а сложный физиологический процесс, связанный с изменением чувствительности наших рецепторов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в детстве вкусовые анализаторы работают на максимуме, особенно остро реагируя на горькие и кислые оттенки. Поэтому продукты вроде темного шоколада или оливкового масла кажутся чрезмерно насыщенными, а пресные овощные пюре — вполне приемлемыми. С годами эта чувствительность естественным образом притупляется, и на первый план выходят другие факторы. Мы буквально обучаемся сложным вкусам, формируя новые нервные связи, и начинаем ассоциировать их с приятными моментами жизни — путешествиями, праздниками, открытиями. Генетика тоже вносит свой вклад: например, жители Средиземноморья от природы менее чувствительны к горечи, поэтому их любовь к листовым салатам и брокколи имеет глубокие корни.

Эксперт пояснил, что последствия этих изменений выходят за рамки простого расширения рациона. С возрастом меняется не только восприятие, но и физиологические реакции: выработка слюны, активность ферментов. Это заставляет интуитивно избегать продуктов, после которых возникает тяжесть, и тяготеть к более легкой и полезной пище — кисломолочным напиткам, овощам, ягодам. Так, любовь к колбасе или жареному может уступить место осознанному предпочтению того, что приносит ощущение легкости и хорошего самочувствия.

По его мнению, эволюция наших вкусов — это не просто следствие взросления, а мудрый механизм адаптации организма. Он позволяет нам в разном возрасте получать от пищи именно то, что нужно: в детстве — безопасность и простоту, в зрелости — разнообразие и удовольствие, а позже — осознанную пользу и комфорт. Это напоминание о том, что наши предпочтения не статичны, и всегда есть шанс заново открыть для себя мир вкусов, который когда-то казался чужим.

Ранее он перечислил лайфхаки по хранению продуктов в холодильнике.