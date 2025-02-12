Реабилитолог Ачкасов назвал правила поведения при болях в суставах метеозависимым людям

Метеозависимость, как болезненная реакция на изменения в погоде и окружающей среде, принимает множество форм, и у разных людей может проявляться по-разному. По словам врача-реабилитолога Евгения Ачкасова, списывать плохое самочувствие и болевые ощущения на погоду не следует, хотя метеорологические явления могут влиять на людей, тем не менее данное влияние не настолько мощное. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в ходе разработки профилактических, оздоровительных или реабилитационных программ специалисты всегда учитывают климатический фактор и принимают во внимание жалобы на метеозависимость, если они у человека имеются.

По мнению медика, тем не менее, помимо метеочувствительности, существует множество объективных причин, много внутренних факторов организма, обуславливающих характер течения того или иного заболевания. Таким образом, важно для начала разобраться с врачом, понять причины своего состояния, его суть, и вместе выработать какую-то программу.

Он подчеркнул, что в плане ломоты в суставах, испытываемую рядом метеозависимыми перед погодными и температурными изменениями, научных доказательств, подтверждающих прямую связь между одним и другим, на сегодня нет. Таким образом, в случае появления болей в суставах, даже на фоне нестабильной погоды, списывать их на природные явления не следует, как и заниматься попытками самолечения, а необходимо обратиться за медпомощью.

Ранее в Минздраве Подмосковья пояснили влияние резких перепадов температур на здоровье.