В Минздраве Подмосковья пояснили влияние резких перепадов температур на здоровье

В ближайшие дни жителей Московского региона ожидают сильнейшие температурные качели, когда буквально за двое суток изначально температура опустится до -15-19 °С, а потом вновь потеплеет до 0 °С. Главный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, каким образом погодные скачки оказывают влияние на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, погодные скачки отражаются на здоровье в виде повышения или понижения артериального давления, на работоспособности, на усталости, на обострении имеющихся хронических заболеваний. В большей степени это касается лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медик отметил, что универсальный рецепт по снижению погодного влияния отсутствует. Так, метеозависимым людям в подобных случаях обязательно необходимо следить за своим состоянием здоровья и мониторить артериальное давление, корректируя лекарственные препараты. Кроме того, не стоит выходить в холодную погоду с ветром людям, страдающим ишемической болезнью сердца.

По его мнению, физическая нагрузка в такие качели все равно должна присутствовать. При этом конкретных рекомендаций по питанию в таких погодных условиях нет, главное − не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

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