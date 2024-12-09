Реабилитолог Ачкасов перечислил последствия посещения мануального терапевта без образования

Методы мануальной терапии с точки зрения доказательной медицины «вызывают вопросы», тем не менее все же обладают вполне реальной клинической эффективностью. По словам врача-реабилитолога Евгения Ачкасова, использовать данные методы должен лишь квалифицированный врач. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом существуют научные исследования, свидетельствующие об эффективности мануального метода. Однако они весьма субъективны, в сильной степени зависят от навыков конкретного. Также воздействие методов одного врача может оказаться более эффективным, чем другого.

По мнению медика, вообще мануальный массаж приводит к расслаблению мышц, улучшению микроциркуляции, улучшению лимфотока, лимфодренажу. Кроме того, это коррекция различных болевых точек, являющихся триггерами для конкретного патологического процесса.

Он подчеркнул, что использование методов мануальной медицины требует ответственного подхода, в связи с чем обращаться за подобной помощью можно только к квалифицированным врачам. Так, если мануальные воздействия станет осуществлять человек, не имеющий медобразования, то он может нанести определенный вред, если не будет проведено соответствующее обследование позвоночника, МРТ. В итоге все это приведет к последствиям от простой потери времени до получения осложнений и прогрессирования заболевания.

Ранее врач Длин рекомендовал женщинам мануальную терапию при гормональных сбоях.