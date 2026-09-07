Популярный сахарозаменитель оказался опасен для мозга

Аспартам, который миллионы людей добавляют в чай и диетические напитки, может оказаться опасным не только для фигуры — ученые выяснили, что он способен усугублять повреждения мозга при инсульте, и эффект проявляется именно в момент кислородного голодания. Об этом сообщает Ecotoxicology and Environmental Safety (EES).

Журнал Ecotoxicology and Environmental Safety опубликовал результаты эксперимента, который заставляет по-новому взглянуть на безопасность самого популярного в мире сахарозаменителя. Специалисты давали мышам воду с аспартамом в течение недели, после чего моделировали ишемию мозга с последующим восстановлением кровотока — то есть ту ситуацию, которая возникает при реальном инсульте. Результаты оказались тревожными: у животных, получавших аспартам, объем поврежденной ткани мозга был значительно больше, а гибель нейронов — выраженнее, чем в контрольной группе.

Чтобы подтвердить механизм, исследователи повторили эксперимент на нервных стволовых клетках в условиях нехватки кислорода и глюкозы. Аспартам усиливал клеточную гибель, окислительный стресс и нарушал работу митохондрий — энергетических станций клеток. Ученые связали это с подавлением сигнального пути ERK/CREB1, который отвечает за выживание и восстановление нервной ткани после повреждения.

Примечательно, что в нормальных условиях, без стресса, аспартам почти не влиял на клетки. То есть его негативное действие проявляется именно в момент ишемии — когда мозг уже испытывает критическую нехватку кислорода. Это значит, что люди, регулярно употребляющие аспартам и имеющие факторы риска инсульта, могут оказаться в группе повышенной опасности.



Ранее популярный сахарозаменитель связали с инфарктами: риск вырос на 57%.