Реабилитолог посоветовал японские приседы для здоровья

В телепередаче «О самом главном», транслируемой на канале «Россия 1», врач-реабилитолог Сергей Агапкин представил упражнение, способствующее восстановлению организма после перенесенного заболевания. Запись эфира можно найти на платформе «Смотрим».

Агапкин отметил, что существует эффективное упражнение, известное как «японский присед». Врач пояснил, что техника выполнения заключается в следующем: сначала нужно присесть на корточки, затем опуститься на колени, после чего подняться на носки и, наконец, выпрямиться. Далее следует положить правую руку на левое бедро и повторить приседание.

Реабилитолог прокомментировал последовательность движений: необходимо сесть, опуститься, встать. Затем левую руку следует поместить на правое бедро, снова присесть, опуститься и встать. В завершение упражнения обе руки кладутся на противоположные бедра.

Агапкин подчеркнул, что «японский присед» позволяет активизировать мышцы, ослабленные в результате болезни. Помимо этого, по словам медика, выполнение данного упражнения способствует стимуляции мозговой деятельности.

