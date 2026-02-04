Реабилитолог предупредил об опасности силовых тренировок без подготовки

Энтузиазм новичка, впервые переступающего порог тренажерного зала, часто сталкивается с суровой реальностью физиологии. Врач-реабилитолог Владимир Бондаренко предупреждает, что необдуманные силовые тренировки могут обернуться не укреплением, а серьезными проблемами: от мышечных болей до обострения старых травм и даже межпозвоночной грыжи. Причиной становится наша неосведомленность о состоянии собственного тела и поспешность в погоне за быстрым результатом. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевой этап, который многие игнорируют, — это медицинская диагностика. Если в прошлом были боли в спине или суставах, первый шаг — не к гантелям, а к терапевту или травматологу-ортопеду. Исследования вроде МРТ или рентгена помогают выявить скрытые противопоказания и составить безопасную карту нагрузок. А идеальным проводником в мир железа должен стать квалифицированный тренер, который не просто покажет оборудование, но и разработает индивидуальный план, поставит технику и подстрахует в ключевые моменты.

Медик отметил, что начинать же сам путь к силе нужно вовсе не со штанги. Первые один-два месяца должны быть посвящены подготовке организма: кардиотренировкам на дорожке или эллипсоиде для укрепления сердца, упражнениям на нестабильных платформах для развития мышечного корсета и работе с резиновыми эспандерами для адаптации суставов. Только заложив этот фундамент выносливости и стабильности, можно осторожно приступать к минимальным отягощениям — с акцентом на идеальную технику, а не на вес.

По его мнению, путь к здоровому и сильному телу — это марафон, а не спринт. Последовательность и осознанность здесь важнее героизма. Постепенное увеличение нагрузки на жалкие 200-300 граммов, но с идеальной формой движения и полным контролем, — вот формула, которая приводит не к травме, а к устойчивому прогрессу. Главным индикатором успеха становится не цифра на блине, а ощущение удовольствия от процесса, лишенного одышки и изматывающей усталости.

