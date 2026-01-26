Фитнес-эксперт предупредила о риске травм при резком старте в спорте

Стремление быстро добиться результатов в спортзале может обернуться серьезными проблемами. Как отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, одна из главных ошибок новичков — начинать тренировки сразу с высокой частотой и большими весами. Такой подход, особенно без предварительной подготовки, часто приводит к повреждениям сухожилий и суставов, а не к желаемому прогрессу. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, последствия подобных травм бывают крайне неприятными и отдаляют от цели. Повреждения плеч, коленей, поясницы или ахиллова сухожилия могут выбить человека из тренировочного процесса на недели и даже месяцы. Даже короткий двухнедельный перерыв неизбежно сопровождается потерей набранной мышечной массы и снижением силовых показателей. Как подчеркивает эксперт, возвращение после такой паузы всегда психологически и физически сложнее, чем постепенный и планомерный старт с нуля.

Ключом к устойчивому прогрессу Силина называет совсем другую стратегию. Она основана не на героических рывках «на износ», а на принципах постепенности, регулярности и разумного восстановления. Успех приносят не максимальные веса на первой же тренировке, а последовательное увеличение управляемой нагрузки, обязательная разминка и запланированный отдых. Такой подход создает «управляемый тренировочный стресс», который позволяет организму адаптироваться, укрепляться и развиваться без срывов и болезненных откатов.

По ее мнению, настоящий и безопасный фитнес-результат — это марафон, а не спринт. Стремление форсировать события не только повышает риск травм, но и в долгосрочной перспективе замедляет прогресс. Устойчивое и здоровое тело строится на дисциплине и терпении, а не на сиюминутных рекордах, за которые потом приходится расплачиваться длительным простоем.

