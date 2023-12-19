Реабилитолог Смирнова объяснила причины появления отеков после тренировок

Хотя здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом улучшают и продлевают нашу жизнь, тем не менее в них имеются подводные камни. Реабилитолог Надежда Смирнова перечислила сигналы организма, кричащие об опасности перенапряжения. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, отек может быть защитной реакцией суставов на перегруз. В этом случае следует положить на сустав что-то холодное.

Медик добавила, что горячие части тела быть причиной воспаления тканей, в таком случае тоже стоит применять холодные компрессы.

По ее мнению, при наличии подобных проблем стоит прежде всего снизить или прекратить нагрузки.