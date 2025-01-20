Реаниматолог Виноградов дал рекомендации, по быстрому очищению организма от алкоголя

По словам врача-реаниматолога Сергея Виноградова, любой алкоголь в любом объеме является токсином. Он пояснил, какое воздействие алкоголь оказывает на организм. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что при употреблении алкогольных напитков все жизненно важные системы моментально попадают в режим стресса. Так, происходит остановка планомерной деятельности, прекращается доступ каких-либо питательных веществ, включая кислород, происходит задержка жидкостей, что приводит к отекам, давящим на нервные волокна.

По мнению медика, для выведения организма из алкогольного стресса необходимо обильное питье, насыщенное витамином С, употребление натуральных адсорбентов. Кроме того, следует соблюдать диету из постных продуктов без соли с целью сократить нагрузку на печень.

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