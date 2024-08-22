Ребенка с переломом лучевой кости прооперировали специалисты МОДКТОБ

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу бригадой скорой помощи доставили ребенка с переломом лучевой кости, который упал с турника на прямые руки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что ребенок поступил в стационар в состоянии средней тяжести. Имелся отек, деформация области лучевого сустава. Также отмечалось снижение чувствительности пальцев кисти.

Кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Катин Сергей подчеркнул, что по экстренным показаниям ребенку было проведено хирургическое вмешательство, в ходе которого удалось устранить смещение отломков лучевой кости и фиксировать их стержнями.

Отмечается, что сейчас маленький пациент чувствует себя удовлетворительно. Впереди его ждет реабилитационной период, а после полного восстановления кости, ребенку предстоит повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на работу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который открылся в Красногорске, удалось привлечь 1,2 тысячи высококвалифицированных специалистов.