Ребенка с пороком развития полового органа прооперировали врачи в Балашихе

В отделение детской хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы поступил 10-летний мальчик с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в области живота, которые беспокоили его около недели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенная после поступления юного пациента в медучреждение диагностика выявила у ребенка порок развития полового органа, а также меатостеноз — выраженное сужение мочеиспускательного отверстия.

При этом пока ребенок был маленький, его ничего не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объемом мочи. Заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев рассказал, что пациенту устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику — сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей.

Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, поскольку кожные лоскуты и тончайший шовный материал не увидеть без индивидуальной оптики. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.