Редкое заболевание крови: молодого человека с геморрагическим синдромом спасли в Реутове

Двадцатичетырехлетнего молодого человека с выраженными анемией и тромбоцитопенией спасли врачи в Реутовской больнице. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что по результатам общего анализа крови у пациента обнаружили выраженную анемию и тромбоцитопению: при норме 150000-400000 клеток у пациента их было 2000. У пациента выявили диагноз идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, что является нарушением свертываемости крови и встречается достаточно редко, от 1 до 13 случаев на 100 000 человек.

Пациента оперативно перевели в реанимацию, было выполнено переливание тромбоконцентрата — свежезамороженной плазмы. Также была проведена телемедицинскую консультацию с гематологом из МОНИКИ, чтобы согласовать схему лечения.

Завотделением терапии Реутовской больницы Сергей Радаев рассказал, что во время консультации было принято решение продолжить терапию глюкокортикостероидами. В результате состояние пациента стабилизировалось, кожные покровы приобрели нормальный цвет, а уровень тромбоцитов пришел в норму.

К счастью, на данный момент у молодого человека прошли все синяки, прекратились кровотечения и кровоизлияния. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. Некоторое время молодой человек будет и дальше наблюдаться у гематологов в МОНИКИ.