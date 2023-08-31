Регенерирует ткани и укрепляет иммунитет: найдено неожиданно полезное свойство сырокопченой колбасы

Самые вкусные продукты чаще всего оказываются вредными для человеческого организма. Однако, как рассказала диетолог-психолог Анастасия Кондаурова, исключительным является случай с сырокопченой колбасой.

По ее словам, одним из положительных свойств этого продукта является высокое содержание белка.

«В составе колбасы — мясо. Оно имеет животное происхождение, а значит содержит набор незаменимых аминокислот. Белок является важным питательным веществом для организма, необходимым для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и иммунной системы», — пояснила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что при нечастом употреблении сырокопченой колбасы она может быть редким, но все же ценным источником белка в рационе.

«Однако важно учитывать, что нужно максимально сбалансировать рацион, внести в него и другие пищевые продукты, богатые белком. А это уже зона ответственности каждого человека», — подчеркнула Кондаурова.

Ранее врач рассказала, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре.