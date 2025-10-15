Регионы готовятся к пересмотру медпомощи и возможной оптимизации больниц

Минздрав РФ намерен базировать решения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте медорганизаций на стратегических планах развития здравоохранения и комплексной оценке медико-демографической ситуации. При создании новых поликлиник будут учитываться расстояние до частных медицинских центров. Методические рекомендации подготовлены ЦНИИОИЗ, сообщает « Медвестник ».

Документ предлагает регионам использовать данные Росстата и отраслевого наблюдения за пять лет для оценки мероприятий по созданию медорганизаций. Ключевые принципы включают транспортную доступность, качество медпомощи, законодательные нормы и штатные нормативы. Амбулатории и фельдшерские пункты в сельской местности должны находиться в пределах 30 минут доезда, станции скорой помощи — 20 минут.

Для населенных пунктов с числом жителей 1—2 тыс., при удаленности более 6 км от ближайшей клиники, предусмотрено создание врачебной амбулатории. В населенных пунктах с 2—10 тыс. жителей медучреждение строится независимо от расстояния до других клиник. Для городов свыше 20 тыс. человек шаговая доступность поликлиники не должна превышать 60 минут.

На конец 2020 года в России насчитывалось 1,2 млн больничных коек, с 2010 года фонд сократился на 150 тыс., преимущественно гинекологические, терапевтические и хирургические. Рост наблюдается только для инфекционных и онкологических больных.

Документ ЦНИИОИЗ учитывает возможность создания специализированных медорганизаций в населенных пунктах с менее чем 2 тыс. жителей только для экстренной помощи и последующей эвакуации. Рекомендации применимы ко всем формам собственности и подчиненности.

В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» стратегии пространственного развития до 2030 года с более чем 50 мероприятиями, большая часть которых планируется к реализации в 2025–2026 годах.

Некоторые эксперты опасаются, что рекомендации станут поводом для новой волны оптимизации медорганизаций. В малых городах, где время доезда до ближайшей медорганизации превышает 120 минут, может быть организована районная больница, что потенциально затронет до 30% учреждений.

В частном секторе здравоохранения документ оценивают неоднозначно. Прямого упоминания частных клиник нет, однако новые методрекомендации могут изменить баланс между государственными и частными учреждениями. Оборот частного сектора составляет около 1,7 трлн руб., или 20—25% всех медуслуг.

