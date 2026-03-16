Рекордные выбросы пыльцы возможны после зимних аномалий в центральной России

В центральной России, включая Тульскую область, в ближайшее время может начаться так называемый пыльцевой шторм — период с очень высокой концентрацией аллергенов в воздухе, пишет «Парламентская газета». Сезон цветения деревьев зависит от накопления определенной суммы температур. На юге страны он уже стартовал, а в центре начнется примерно через месяц.

Первыми активизируются плесневые грибы, затем зацветают ольха и лещина. После них наступает черед березы — главного аллергена средней полосы. Интенсивность сезона предсказать сложно, поэтому прогноз может меняться. Однако рекордные выбросы пыльцы часто случаются после зимних аномалий, поэтому стоит готовиться к возможным всплескам.

С появлением свежих фруктов у аллергиков может обостриться перекрестная аллергия, предупреждают врачи. Важно помнить, что в центральных регионах, на Северо-Западе, Урале и в Сибири ключевым аллергеном также является тимофеевка, а в южных степях — полынь и амброзия.

Чтобы минимизировать контакт с раздражителями, аллергологи советуют в период цветения реже открывать окна, а при проветривании затягивать их марлей или спанбондом. Владельцам кондиционеров необходимо следить за чистотой фильтров.

