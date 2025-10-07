Ректор Сеченовского университета назвал путь к жизни до 120 лет

Раннее выявление и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний являются ключом к увеличению продолжительности жизни человека до 120 лет. Об этом РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

По словам Глыбочко, долголетие формируется задолго до старости — уже в возрасте 30–50 лет. Именно в этот период важны регулярные обследования, профилактика и персонализированный подход к здоровью.



«Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни», — подчеркнул ректор на форуме «Биопром 2025».

Главная задача здравоохранения, отметил он, — снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, которые ежегодно уносят сотни тысяч жизней. Раннее выявление таких заболеваний и их профилактика способны существенно продлить активное долголетие.

Глыбочко также добавил, что цель достижения средней продолжительности жизни в 120 лет является стратегическим ориентиром для российской медицины.

