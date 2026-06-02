По мнению специалиста, начать следует с питания: он посоветовал урезать дневную калорийность на 200–300 калорий, доведя ее примерно до 1750. В тренировках же, считает Хартман, важно фиксировать количество повторений, а вот число подходов варьировать в зависимости от уровня усталости. Его программа рассчитана на пять занятий в неделю: три силовых с базовыми упражнениями — жимом лежа, подтягиваниями обратным хватом и становой тягой — в режиме авторегуляции и два дня низкоинтенсивного кардио по 45–60 минут, включающего степпер, приседания и отжимания.