Рельеф после 50 — не миф: физиотерапевт раскрыл план питания и тренировок для зрелого тела
Физиотерапевт Хартман: для рельефа после 50 нужно урезать рацион до 1750 калорий
Физиотерапевт Билл Хартман поделился рекомендациями для тех, кто хочет добиться рельефного тела после пятидесяти лет. Его советы публикует Men Today.
По мнению специалиста, начать следует с питания: он посоветовал урезать дневную калорийность на 200–300 калорий, доведя ее примерно до 1750. В тренировках же, считает Хартман, важно фиксировать количество повторений, а вот число подходов варьировать в зависимости от уровня усталости. Его программа рассчитана на пять занятий в неделю: три силовых с базовыми упражнениями — жимом лежа, подтягиваниями обратным хватом и становой тягой — в режиме авторегуляции и два дня низкоинтенсивного кардио по 45–60 минут, включающего степпер, приседания и отжимания.