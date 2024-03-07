Репродуктолог Ильина назвала безопасный объем употребления красного мяса в неделю
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На нарушение репродуктивной функции оказывает влияние много факторов, пища тоже имеет значение. По словам врача-репродуктолога Анны Ильиной, ряд продуктов снижает фертильность и мешают зачатию ребенка, прежде всего красное мясо. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что согласно результатам исследования индийских ученых постоянное чрезмерное употребление красного мяса оказывает негативное влияние на фертильность, прежде всего у мужчин. Так, число качественных сперматозоидов у них меньше почти на четверть.
По мнению медика, у женщин это также становится причиной проблем с овуляцией.
Она подчеркнула, что «безопасный» объем мяса в рационе человека с целью сохранения фертильности не должен превышать 0,5 кг в неделю.