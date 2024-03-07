Репродуктолог Ильина назвала безопасный объем употребления красного мяса в неделю

На нарушение репродуктивной функции оказывает влияние много факторов, пища тоже имеет значение. По словам врача-репродуктолога Анны Ильиной, ряд продуктов снижает фертильность и мешают зачатию ребенка, прежде всего красное мясо. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что согласно результатам исследования индийских ученых постоянное чрезмерное употребление красного мяса оказывает негативное влияние на фертильность, прежде всего у мужчин. Так, число качественных сперматозоидов у них меньше почти на четверть.

По мнению медика, у женщин это также становится причиной проблем с овуляцией.

Она подчеркнула, что «безопасный» объем мяса в рационе человека с целью сохранения фертильности не должен превышать 0,5 кг в неделю.