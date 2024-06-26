Репродуктолог Потапова перечислила часто назначаемые гинекологами бесполезные анализы

Ряд частных клиник грешат «допродажами» малоинформативных исследований, не нужных врачу для оценки здоровья женщины, другие же руководствуются устаревшими подходами. Врач-репродуктолог Наталия Потапова назвала ненужные исследования, которые наиболее часто назначают женщинам в нашей стране. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, необоснованными анализами в ходе планового осмотра являются: качественные анализы на условно-патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, гормональный профиль при подборе комбинированных оральных контрацептивов, качественный анализ на вирусы папилломы человека низкого онкогенного риска, определение вируса герпеса методом полимеразной цепной реакции при отсутствии признаков обострения.

Медик добавила, что также бессмысленные анализы могут назначить и во время планирования беременности или поиска причин бесплодия. Это «генетическая совместимость» партнеров, проба Курцрока-Миллера, магнитно-резонансная томография головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15%, полиморфизм генов гемостаза, офисная гистероскопия.

По ее мнению, помимо бесполезных исследований, имеются научно обоснованные скрининги, которые помогают сохранить или восстановить репродуктивную функцию и отслеживать действительно важные для будущей беременности показатели женского здоровья.