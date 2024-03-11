Рискнул всем ради денег: у немца насчитали 217 прививок от ковида

Международный медицинский журнал The Lancet сообщил об уникальном случае, связанном с вакцинацией от ковида: житель Германии «намеренно и по личным причинам» получил 217 прививок против ковида в течение 29 месяцев, начиная с лета 2021 года. Сообщается, что пациенту 62 года, он живет в Магдебурге.

Такое количество прививок противоречит национальным рекомендациям по вакцинации. Впрочем, цифра, возможно, могла бы вырасти еще, если бы история не стала достоянием общественности.

Производители западных вакцин выступили в защиту энтузиаста. Они считают, что его пример доказывает безопасность препарата. Ведь мужчина по-прежнему чувствует себя прекрасно. Впрочем, у этого может быть совсем другое объяснение.

«Я думаю, что дело в другом. И такие случаи уже бывали. Этот человек вовсе не прививался 200 с лишним раз, а просто по его страховому полису обманным путем лечились другие люди. Он передавал им свою медицинскую страховку, видимо, за деньги. И когда эти люди приходили к врачам, те их спрашивали: не хотите ли привиться заодно? Пациенты соглашались, раз это бесплатно», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» немецкий врач-патолог Жанна Шмидт.

Дело в том, в Германии врачи на приеме не имеют доступа к полным данным пациента и не могут видеть, сколько раз до этого они вакцинировались. А в поликлиниках у посетителей не просят документы, подтверждающие личность.

«Скорее всего, это мошенничество. Теперь аферисту грозит серьезный срок. Сейчас страховые компании разбираются в деталях произошедшего. А сама история уже разошлась по всему миру, но совсем с другим подтекстом. Нет никакой необходимости прививаться бесконечное число раз, тем более МРНК-вакцинами, которые не прошли положенные испытания», — резюмирует эксперт.

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