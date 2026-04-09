Робот-ассистент в Калининграде помог хирургам заменить коленные суставы при артрозе

В Центре высоких медицинских технологий, расположенном в калининградском поселке Родники, впервые провели эндопротезирование коленных суставов с применением роботизированного ассистента. Пациентами стали 70-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые на протяжении длительного времени страдали от мучительных проявлений артроза и теперь получили шанс вернуться к полноценной жизни без постоянного болевого синдрома.

Уникальность методики заключается в том, что роботизированный комплекс создает подробную трехмерную модель оперируемого сустава и выводит на мониторы объемное изображение операционного поля. Заведующий отделением Ахсарбек Джигкаев пояснил: речь идет не о замене хирурга машиной, а о принципиально новом уровне точности. «Умная рука» устройства жестко контролирует траекторию движений врача, не позволяя отклониться от предварительно составленного цифрового плана ни на миллиметр.

Специалисты центра прошли необходимое обучение, и теперь робот-ассистент стал частью хирургической практики учреждения. Среди ключевых преимуществ технологии называют идеальное позиционирование имплантата, существенное снижение риска послеоперационных осложнений и, как следствие, более продолжительный срок службы самого протеза.

В общей сложности за десять лет работы травматологи центра выполнили свыше 13,5 тысячи вмешательств на суставах. Девять из десяти пациентов — жители Калининградской области, однако высокотехнологичная помощь здесь доступна любому гражданину Российской Федерации.