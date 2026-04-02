Роботы и тренажеры: 25 тыс. югорчан прошли реабилитацию в 2025 году

В 2025 году в Югре реабилитацию после тяжелых болезней, травм и операций прошли 25 003 человека. Это не просто цифра отчета, а прямой результат федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает ugra-news.ru.

Раньше реабилитация часто воспринималась как финальный штрих лечения. Теперь в округе это полноценный, выстроенный маршрут возвращения к нормальной жизни. Чтобы помощь приходила без задержек, всю территорию разбили на четыре медицинских кластера — с центрами в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Урае. Такая система позволяет вести каждого пациента по единому плану, не теряя время на переброску между больницами.

Восстанавливаться можно на любом уровне: в круглосуточных и дневных стационарах, амбулаторно и даже на дому. Для взрослых развернуто 13 стационарных отделений в девяти медучреждениях, для детей — шесть круглосуточных стационаров. Дневные стационары работают в девяти организациях, амбулаторная помощь — в 18. Особенно резко выросло амбулаторное звено: в прошлом году там приняли 10 904 пациента — в 2,2 раза больше, чем в 2022-м. И динамика не спадает: только за первые два месяца 2026 года в стационарах пролечились 2 106 человек, амбулаторно — 1 611.

Отдельная и очень чувствительная тема — ветераны боевых действий. С начала спецоперации реабилитацию прошли 1 203 участника СВО, из них 115 — уже в этом году. Помощь распределилась так: 341 человек восстанавливался в круглосуточном стационаре, 183 — в дневном, 654 — амбулаторно. Причем ветераны и их дети получили право на санаторно-курортные путевки вне очереди. Лечат их в здравницах Краснодарского и Ставропольского краев, Алтая, Крыма, Тюменской, Новосибирской областей и прямо в Югре. На 2026-й запланировали закупку 3 640 путевок для диспансерной группы, и 3 540 из них уже переданы в медучреждения.

Главный двигатель прогресса — обновление оборудования. С 2022 по 2025 год в реабилитационные отделения округа поставили 741 единицу современной техники: роботизированные системы механотерапии, высокотехнологичные тренажеры, физиотерапевтические аппараты. Только за прошлый год шесть учреждений в Когалыме, Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Урае получили новые возможности. Теперь врачи могут применять передовые методики восстановления после травм, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сложных соматических патологий. Итог простой: система выстроена, оборудование есть, люди получают помощь — и число восстановившихся продолжит расти.

