В комлесхозе Подмосковья рассказали об уборке неликвидной древесины в лесах

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о ходе работ по уборке неликвидной древесины на лесных территориях. Они ведутся в нескольких округах.

Так, в Талдомском филиале ГАУ МО «Мособллес» работы проходят в районе деревни Пановка на площади почти 27 га. Завершить их планируется до 1 июля.

В Шатурском филиале работы ведутся у поселка Осаново-Дубовое на площади более 5 га. В Подольском лесничестве их провели на площади 46 га возле деревни Северово. С января здесь обработали более 130 га.

Цель таких работ — поддержание здоровья лесов, снижение последствий ветровалов и риска распространения болезней деревьев. Часть деревьев оставляют для естественного перегнивания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона планируется закупить более 120 единиц спецтехники.