Мясной удар по печени: врач предупредил об опасной связке шашлыка и алкоголя

Дачные посиделки с дымком и рюмкой могут обернуться не гастрономическим удовольствием, а настоящим стрессом для организма — жирное мясо, жар от углей и горячительное вместе создают бомбу замедленного действия в желудке, предупредил врач Андрей Костечко. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач общей практики Юсуповской больницы Андрей Костечко разобрал по косточкам главную опасность шашлычных застолий. По словам медика, проблема не в самом мясе, а в коктейле из трех компонентов: жир, высокая температура приготовления и алкоголь. Вместе они перегружают пищеварение. Сигнал насыщения запаздывает, человек ест больше, чем нужно, а потом мучается от тяжести, вздутия, болей и спазмов.

Что делать, если переели? Костечко советует поддерживать ЖКТ специальными препаратами. Но лучше заранее выстроить простые привычки: не приходить к столу голодным (легкий перекус перед застольем укротит аппетит), пить достаточно воды в течение дня (жажду часто путают с голодом), есть медленно и с паузами. А еще обязательно сочетать мясо с овощами и зеленью — клетчатка помогает пищеварению.

Врач также назвал тревожные звоночки, при которых нужно бежать к доктору: температура, многократная рвота, частый жидкий стул, опоясывающие боли в верхней трети живота или боли в подреберьях.

