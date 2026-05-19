Доллар пробил 71 рубль: бежать в обменник или подождать еще

Курс доллара на российском межбанковском рынке 19 мая опустился ниже 71 рубля впервые с 7 февраля 2023 года. При этом агентство Bloomberg назвало рубль лучшей валютой мира: с начала апреля он укрепился к доллару примерно на 12%. На этом фоне многие россияне задумались, стоит ли срочно бежать в обменники. О том, насколько сейчас выгодно покупать валюту и ждать ли дальнейшего падения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По ее словам, реальная картина для простого покупателя заметно отличается от официальных котировок.

«Несмотря на официальное снижение курса, в обменниках и банках стоимость доллара для населения сильно не реагирует. Курсы покупки валюты зачастую выше официального на 2–4 рубля. Либо нужна достаточно значительная сумма, либо придется поискать тот самый выгодный курс», — пояснила Литвиненко.

Она отметила, что с практической точки зрения сейчас момент можно считать удачным, если валюта нужна по конкретной цели.

«Безусловно, сейчас выгодный курс, если стояла задача вложиться в валюту или есть планируемые траты на летний отпуск, поездку до конца года, на ноябрьские праздники, обучение за рубежом. В таких случаях покупать валюту сейчас рационально», — считает эксперт.

Достиг ли доллар дна

Отвечая на вопрос, упадет ли доллар еще ниже, Литвиненко подчеркнула что простор для дальнейшего снижения ограничен.

«Сказать точно, будет ли валюта падать дальше, сложно. Но у этой траектории есть предел. Экспортерам невыгоден слишком дешевый доллар, а значит, невыгодно и Минфину, и, следовательно, Центральному банку целенаправленно понижать курс. Скорее всего, мы уже наблюдаем достижение дна по текущему движению доллара», — отметила она.

По словам экономиста, внешние факторы, включая напряженный геополитический фон, продолжают влиять на валютный рынок, но это не отменяет внутренних ограничений по дальнейшему укреплению рубля.

Таким образом, резюмировала эксперт, запасаться долларом на всякий случай без ясной цели не обязательно, но тем, кто давно планировал валютные расходы, текущий период дает шанс зафиксировать курс близко к локальному минимуму на фоне сильного рубля.

