Как Запад реагирует на ядерные учения России

19 мая Россия начала проводить плановые ядерные учения, но на Западе их воспринимают не только как демонстрацию силы. Политолог Николай Миронов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему в головах западных элит и обывателей РФ — «непредсказуемая махина с гранатой», кто из союзников НАТО нагнетает истерию больше всех.

На Западе есть истерия, но прямого страха нет

Николай Миронов считает, что ядерные учения России воспринимаются на Западе двойственно.

«Всерьез там никто не думает, что мы возьмем да применим ядерное оружие. Тем не менее, на Западе есть истерия в головах у обывателей и части элит о том, что Россия — это непредсказуемая махина с гранатой, которая сейчас бросит бомбу, и все будет очень страшно», — пояснил эксперт.

По его словам, на этом строилось и давление на Россию.

«Попытка вмешаться в наши внутренние дела, перестроить политический режим, сделать невозможным индивидуальное принятие решения о применении силы. Потому что они боятся, что Россия может поступить как-то неадекватно. Мы изнутри понимаем, что это не так. Но на Западе такие истерические настроения есть, и они подогреваются элитами для развития русофобии», — рассказал Миронов.

НАТО покажет силу, но гонки вооружений не будет

Отвечая на вопрос о возможном ответе Запада, политолог спрогнозировал симметричные действия.

«Думаю, Запад может провести свои учения, чтобы показать, что их потенциал сопоставим, и что нам тоже стоит ждать ответки, если мы что-то сделаем. Плюс Западу нужно показать свою силу перед глобальным Югом, чтобы их гегемоническая модель миропорядка не разбалансировалась», — сказал Миронов.

При этом он не ожидает серьезной гонки вооружений, поскольку для всех сейчас сложилась не слишком хорошая экономическая конъюнктура, к тому же добавился Иран. На Западе много и противников гонки вооружений, поэтому политолог уверен, что найдутся разумные аргументы, чтобы не превращать ее в большую проблему.

«Истерию нагнетают Польша и страны Прибалтики. В Британии тоже умело манипулируют информационным полем — не допуская истеричных заявлений, тем не менее разгоняют русофобию: такой дикий медведь может взять и сделать что-то страшное. А Германия настроена более конструктивно, потому что исторически была партнером России и экономически заинтересована в завершении конфликта», — подчеркнул политолог.

Вашингтон уже заявил о готовности вернуться к ядерным испытаниям на паритетных началах с Москвой и Пекином, хотя и отказался от взрывов мегатонного класса в атмосфере. Ситуация вокруг контроля над вооружениями остается неопределенной: срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек в феврале 2026 года, Россия предложила взаимно придерживаться лимитов еще год, но официального ответа от США так и не получила.