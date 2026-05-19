В Систему-112 Подмосковья с начала 2026 года поступило почти 70 тыс. ложных вызовов. Об этом сообщает пресс-служба экстренной помощи Московской области.

Так, более 50 тыс. звонков поступили от хулиганов. Еще порядка 19 тыс. вызовов были связаны с детскими шалостями.

Как отметили в пресс-службе, особенно опасны ложные сообщения о пожарах, авариях, угрозах и подозрительных предметах. На такие вызовы сразу выезжают службы экстренного реагирования. В связи с этим создается дополнительная нагрузка на систему и может снизиться скорость оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Жителей призвали провести беседы с детьми, объяснить им правила пользования экстренными номерами и рассказать о последствиях ложных вызовов.

