Менопауза еще не наступила, а сердце уже под ударом: почему женщинам важно быть внимательнее

Пременопауза может быть важным моментом, когда у женщин резко меняются показатели здоровья сердца и сосудов, пишет MindBodyGreen со ссылкой на исследование в Journal of the American Heart Association. Речь идет о переходном периоде перед менопаузой, когда цикл становится нерегулярным, сон хуже восстанавливает силы, а организм иначе реагирует на стресс, питание и нагрузки.

Ученые проанализировали данные 9248 женщин от 18 до 80 лет и оценили их состояние по системе American Heart Association Life’s Essential 8. Она учитывает питание, физическую активность, курение, сон, давление, холестерин, сахар в крови и массу тела.

Оказалось, что именно во время пременопаузы кардиологические показатели начинают заметно ухудшаться — даже с поправкой на возраст. Женщины в этом периоде вдвое чаще имели низкий общий показатель здоровья сердца по сравнению с теми, у кого цикл еще оставался регулярным.

Самые резкие изменения касались холестерина и сахара в крови. Женщины в период пременопаузы на 76% чаще имели плохие показатели холестерина и на 83% чаще — проблемы с регуляцией сахара.

Авторы исследования связывают это с колебаниями гормона эстрогена, который влияет на чувствительность к инсулину, сосуды и обмен жиров.

Вывод не в том, что пременопауза вызывает болезни сердца, а в том, что она может вскрывать скрытые уязвимости. Поэтому в этот период особенно важно проверить холестерин, сахар, сон, питание и добавить силовые нагрузки.