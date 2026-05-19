Жителям Подмосковья рассказали, как помочь домашнему питомцу при укусе змеи

Подмосковные ветеринары рассказали, как помочь домашнему питомцу, если его укусила змея. Рекомендации специалистов приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в случае укуса змеи необходимо действовать очень быстро. Так, при обнаружении двух кровоточащих ранок важно предотвратить вылизывание участка животным и как можно быстрее отвезти его к ветеринару. К месту укуса можно приложить холодный компресс, чтобы замедлить распространение яда.

Если до ветеринара ехать меньше 15 минут, следует сразу же отправиться к нему. Если дорога занимает больше времени, можно дать животному антигистаминный препарат, рассчитанный по его весу, и обеспечить доступ к воде. Во время перевозки нужно удерживать питомца, чтобы он не двигался. Таким образом, распространение яда замедлится.

Не нужно выдавливать яд, накладывать жгут, обрабатывать рану спиртом или делать надрезы в месте укуса. Это может привести к ухудшению состояния питомца.

Адреса государственных ветеринарных клиник Подмосковья представлены здесь. Также работает кол-центр по вопросам ветеринарии. Его номер: +7 (495) 668-01-25. Операторы принимают звонки с 09:00 до 21:00. В остальное время работает электронный помощник «Вита».