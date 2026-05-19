В Московской области РЭЦ запускает господдержку логистических операторов: компенсация затрат на морские перевозки

С 20 мая 2026 года российские экспортеры получат дополнительные возможности для выхода на зарубежные рынки: стартует масштабная программа государственной поддержки транспортировки промышленной и сельскохозяйственной продукции. Логистические компании смогут подавать заявки на компенсацию части затрат на морские контейнерные перевозки грузов, отправляемых из портов Балтийского и Азово‐Черноморского бассейнов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инициатива призвана преодолеть один из самых существенных барьеров для экспортно-ориентированных предприятий — высокую стоимость логистических услуг. Снижение финансовой нагрузки позволит компаниям активнее наращивать объемы поставок за рубеж, а отечественной продукции, включая сельхозтовары из Подмосковья, — укрепить позиции на международных рынках и повысить свою конкурентоспособность.

Программа рассчитана на 3 года — с 2026 по 2028 год. География поставок охватывает 41 государство.

Прием заявок стартует 20 мая в 9:00 и продлится до 17 июня (до 18:00). Чтобы претендовать на получение компенсации в текущем году, перевозки должны быть осуществлены в период с 15 мая по 30 сентября.

