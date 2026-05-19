Гипс как трамплин: кондитер из Орехово-Зуева испекла победу одной левой

В Орехово-Зуевском округе кондитер Анжела Карапетян получила перелом трех пальцев правой руки за три недели до международного чемпионата. Вместо отказа от участия мастерица переучилась работать левой рукой и создала скульптурный торт «Жар-птица», который поразил жюри фестиваля «Восьмое чудо света» в Москве. Подробности невероятной победы узнала редакция REGIONS .

В столице завершился грандиозный международный фестиваль кондитеров «Восьмое чудо света». Выставочные залы превратились в арт-галерею из сахара, шоколада и мастики. За звание лучших боролись 500 мастеров из 40 стран. Но настоящую сенсацию произвела жительница Подмосковья Анжела Карапетян.

Ее работа — масштабная скульптура «Жар-птица» — заворожила экспертов энергетикой и ювелирной проработкой деталей. Каждое перо сказочной героини выглядело так, будто над ним трудился часовщик, а не пекарь. Однако мало кто из зрителей догадывался, какой ценой дался этот результат.

Победа над обстоятельствами

За три недели до старта чемпионата, в разгар подготовки, Анжела получила серьезную травму. Диагноз врачей звучал как приговор для кондитера: перелом трех пальцев правой руки. Лепка из мастики требует точности и силы обеих кистей. Любой профессионал на ее месте снял бы заявку.

Но Анжела решила иначе: она приспособилась с травмой, восприняв это как вызов для развития. Фактически работая одной левой рукой и превозмогая боль, она не только завершила сложнейшую композицию, но и довела ее до совершенства. «Жар-птица» обошла сотни конкурентов со всего мира.

Мечта о «золоте»

По правилам фестиваля, лучшие работы отправляются в специализированный кондитерский музей. Для долгого хранения в шедеврах используют особый скульптурный каркас. Съедобные ингредиенты добавляют только перед самой дегустацией, если таковая предусмотрена.

Однако свою «Жар-птицу» Анжела пока решила оставить у себя.

«Торт оставлю для фотосессий. А вот когда возьму „золото“ — тогда обязательно отдам свою работу в музей», — уверенно подытожила призер.

Целеустремленность Анжелы Карапетян уже сделала ее звездой фестиваля. А ее «Жар-птица» стала символом того, что для истинного таланта не существует физических преград.

