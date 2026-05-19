СМС-бомбинг в Московской области: как работает новая схема мошенников и как защититься

СМС-бомбинг — это целенаправленная кибератака, при которой на телефон жертвы массово рассылаются сообщения с целью дезориентировать человека, вызвать панику и заставить действовать на эмоциях. Это часть мошеннической схемы, которая часто сочетается с другими методами обмана. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Мошенники используют автоматизированные системы для массовой рассылки сообщений на номер. Они могут отправлять коды подтверждения от различных сервисов, имитировать уведомления о «взломе» аккаунтов, рассылать фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты, провоцировать жертву на срочные действия. Часто злоумышленники используют утечки персональных данных или базы телефонных номеров.

Чтобы не стать жертвой СМС-бомбинга, рекомендуется:

не публиковать номер телефона в открытом доступе;

подключить антиспам-фильтры;

использовать виртуальные номера для регистрации на сайтах и сервисах, где это возможно;

включить уведомления о входе в аккаунты;

установить самозапрет на оформление кредитов через госуслуги.

Если вы столкнулись с СМС-бомбингом, важно: не паниковать, не переходить по ссылкам и не сообщать коды, проверить операции в банках и при необходимости связаться со службой поддержки, в случае потери доступа к госуслугам незамедлительно обратиться в МФЦ.

