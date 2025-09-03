Роковая ошибка медиков оборвала жизнь пенсионерки в ходе операции
RNZ: врач в Новой Зеландии ввела трубку в пищевод пациентки и убила ее
Фото: [unsplash.com]
Трагический инцидент произошел в Новой Зеландии. Во время операции из-за врачебной ошибки погибла пациентка, как сообщает RNZ.
В новозеландской клинике во время операции пациентка погибла из-за врачебной ошибки. При удалении раковой опухоли груди у 73-летней женщины врач ввела дыхательную трубку в пищевод, а не в трахею. Целых 17 минут медики не замечали проблему, пока у женщины не остановилось сердце из-за нехватки кислорода. Старший анестезиолог проигнорировал просьбы проверить трубку, списав ухудшение на бронхоспазм.
Позже доктор признал, что ошибка привела к гибели пациентки и выявила проблемы в работе клиники: отсутствие четких правил, плохую командную работу и недостаточный контроль за сложными пациентами. Расследование показало, что у погибшей был высокий риск из-за болезней и осложнений при наркозе. Семье погибшей выплатили компенсацию, размер которой не сообщается.
