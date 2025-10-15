Роспотребнадзор Башкирии сообщил о всплеске опасного заболевания

Роспотребнадзор Башкирии предупредил о коварном коклюше, который опасен как для детей, так и для взрослых, и дал рекомендации по защите семьи. Об этом сообщает ufa.kp.ru .

Специалисты Роспотребнадзора по Башкирии сообщили о симптомах коклюша, опасного не только для детей, но и для взрослых. Взрослые часто становятся переносчиками инфекции для младенцев.

Болезнь развивается постепенно. На первых стадиях коклюш похож на обычную простуду, но через две-три недели переходит в тяжелую форму с изнуряющим кашлем.

На третьей неделе кашель становится спазматическим и приступообразным. При сильных приступах может краснеть лицо, появляться носовые кровотечения и кровоизлияния в белки глаз. Иногда сильный кашель приводит к переломам ребер и проблемам с недержанием мочи.

Коклюш передается воздушно-капельным путем. Возбудителем инфекции является бактерия Bordetella pertussis. Медики отмечают, что самым надежным способом защиты является своевременная вакцинация.

Роспотребнадзор рекомендует следить за состоянием здоровья детей и взрослых, особенно при появлении продолжительного кашля с приступами, и при необходимости обращаться к врачу.

