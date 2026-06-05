Роспотребнадзор: младенческая смертность в Пенжинском районе Камчатки в 10 раз превысила средний уровень

В Камчатском крае зафиксирован резкий контраст в уровне младенческой смертности между крупными населенными пунктами и отдаленными территориями. Как следует из доклада регионального Роспотребнадзора, в среднем по региону показатель составил 4,4 случая на тысячу родившихся живыми, однако в Пенжинском районе он достиг пугающей отметки 47,6 — это более чем в десять раз выше краевого уровня.

Значительное превышение зарегистрировано также в Мильковском районе (12,5 случая) и Елизовском районе (7,2). Эксперты поясняют, что для малонаселенных северных территорий даже единичные трагедии способны резко изменить статистику, но такие цифры все равно служат сигналом о серьезных проблемах с доступностью медицинской помощи, своевременным наблюдением беременных и возможностью оперативной транспортировки пациенток в специализированные стационары.

В целом демографическая ситуация в регионе ухудшается: в 2025 году на Камчатке родились 2745 детей, что на 200 меньше, чем годом ранее, а число умерших выросло до 3748 человек. Естественный прирост, сохранявшийся до 2018 года, сменился устойчивой убылью населения. На этом фоне краевые власти усиливают выездную помощь: в мае 2026 года бригада московских специалистов по женскому здоровью работала в Камчатском краевом роддоме, городской больнице № 2 и Елизовской районной больнице. За полторы недели консультации получили более 500 жительниц региона.

Главный вывод, который делают специалисты, — средний краевой показатель не отражает реальной глубины проблемы. В Петропавловске и крупных районах ситуация может казаться относительно стабильной, тогда как в отдаленных территориях любой сбой в системе медицинской помощи становится критичным и может стоить детской жизни.