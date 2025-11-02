Роспотребнадзор напомнил, как защититься от кишечных инфекций во время праздников

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике кишечных инфекций в праздничные дни. Ведомство отметило, что к заражению приводят нарушение технологии приготовления пищи, неправильное хранение продуктов, несоблюдение личной гигиены, употребление сырых или плохо обработанных продуктов, передают РИА Новости .

Симптомы кишечных инфекций включают рвоту и жидкий стул. Инкубационный период составляет от шести до 48 часов.

Специалисты советуют избегать больших многокомпонентных салатов, употреблять готовую пищу сразу после приготовления или хранить в холодильнике не более 12 часов. Мясо, птицу, яйца и рыбу следует тщательно готовить.

Роспотребнадзор также рекомендует хранить готовые продукты отдельно от сырых, проверять сроки годности и условия хранения, не покупать еду на несанкционированных рынках. Овощи и фрукты необходимо мыть, а воду использовать только бутилированную или кипяченую.

Соблюдение этих правил помогает снизить риск кишечных инфекций и сохранить здоровье во время праздников.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора икры и ее хранении при +2 градуса.