Шансы на выздоровление семьи от ботулизма из Москвы зависят от ложки
Врач Харлов: шанс выздоровления заболевших ботулизмом зависит от ложки
Фото: [Фото: istockphoto.com/gorodenkoff]
Шесть человек из одной семьи в Москве госпитализировали с диагнозом «ботулизм» после употребления овощного салата домашнего приготовления. У всех зафиксированы симптомы тяжелого отравления, пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Как сообщил в беседе с интернет-изданием «Абзац» гастроэнтеролог Никита Харлов, темпы выздоровления пациентов зависят от дозы токсина, которую они получили, а также от возраста и общего состояния здоровья.
По его словам, если человек съел немного, шансы на быстрое восстановление есть. Но при большом количестве зараженного продукта возможен летальный исход. Главное — вовремя подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Харлов отметил, что ботулизм поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхательных мышц. По его словам, это одно из самых опасных пищевых отравлений, требующих экстренной медицинской помощи.
Врач также напомнил о мерах профилактики: при открытии домашней консервации следует обращать внимание на запах и внешний вид.
Ранее сообщалось, что эксперт предупредил о смертельной опасности покупки овощей с рук.