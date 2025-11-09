Шансы на выздоровление семьи от ботулизма из Москвы зависят от ложки

Шесть человек из одной семьи в Москве госпитализировали с диагнозом «ботулизм» после употребления овощного салата домашнего приготовления. У всех зафиксированы симптомы тяжелого отравления, пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Как сообщил в беседе с интернет-изданием « Абзац » гастроэнтеролог Никита Харлов, темпы выздоровления пациентов зависят от дозы токсина, которую они получили, а также от возраста и общего состояния здоровья.

По его словам, если человек съел немного, шансы на быстрое восстановление есть. Но при большом количестве зараженного продукта возможен летальный исход. Главное — вовремя подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Харлов отметил, что ботулизм поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхательных мышц. По его словам, это одно из самых опасных пищевых отравлений, требующих экстренной медицинской помощи.

Врач также напомнил о мерах профилактики: при открытии домашней консервации следует обращать внимание на запах и внешний вид.

Ранее сообщалось, что эксперт предупредил о смертельной опасности покупки овощей с рук.