Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

Роспотребнадзор Ростовской области сообщил о двух случаях заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в регионе. У 14% жителей двух городов обнаружили антитела к вирусу, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте в пятницу, 21 июля.

«Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район). По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила», – отмечается в публикации.

Первые случаи заражения, сообщили в Роспотребнадзоре, пришлись на конец июня. Вирус начал распространяться из-за жары – в период высоких температур воздуха комары-переносчики ЛЗН активно нападали на отдыхающих у водоемов области. Также, отметили в ведомстве, заразиться вирусом можно в помещениях с высокой влажность, например, в домах с затопленными подвалами. Именно там могут размножаться насекомые.

Также Роспотребнадзор сообщил, что переносчиками лихорадки могут быть птицы. В частности, вороны, голуби и утки.

Лихорадка Западного Нида является острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое характеризуется лихорадкой. Кроме того, к симптомам заболевания относятся воспаление мозговых оболочек, поражение слизистых оболочек, а также сыпь.

Впервые вирус был обнаружен в крови больной женщины в 1937 году в Уганде. Позже он начал распространяться среди населения региона.

Случаи заболевания ЛЗН фиксируются в России ежегодно. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году их было 33.