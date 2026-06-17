Роспотребнадзор предупредил жителей Тверской области о риске кишечных инфекций летом

В летний период заметно возрастает риск кишечных инфекций — дизентерии, сальмонеллеза, пищевых токсикоинфекций, вирусного гепатита А и других. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тверской области.

Основные тревожные признаки — слабость, вялость, потеря аппетита, диарея, рвота, боли в животе, температура и озноб. Инфекции передаются через грязные руки, зараженную пищу или воду, а также при заглатывании воды во время купания.

Чтобы защитить себя, нужно тщательно мыть руки с мылом перед едой и после улицы, приучать к этому детей, пить только кипяченую или бутилированную воду, проверять сроки годности и хранить продукты в холодильнике, не оставляя готовую еду при комнатной температуре дольше двух часов. Купаться стоит только в разрешенных местах и стараться не заглатывать воду.