Роспотребнадзор: у «болезни Х» экономические предлоги

По информации Роспотребнадзора, заявления о «болезни Х», скорее всего, носят экономические мотивы, а вовсе не научные. Об этом сообщает РИА Новости .

В ведомстве уточнили, что темы готовности к пандемиям различного рода обсуждаются регулярно.

Напомним, что на следующей неделе состоится обсуждение этой загадочной болезни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которая, как предполагается, может в десятки раз превзойти смертность от ковида.