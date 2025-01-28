Роспотребнадзор зафиксировал сильный скачок заболеваемостью ОРВИ в РФ

Согласно обновленным данным, предоставленным пресс-службой Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 12,9%, в то время как число случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 14,8%. Об этом сообщает РИА Новости.

В 49 регионах России зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В 35 из них количество госпитализированных пациентов увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей, проинформировали в ведомстве.

«По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей — зарегистрировано 647 тысяч случаев», — говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю в Российской Федерации было зарегистрировано 8200 случаев заболевания COVID-19, что на 14,8% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили в ведомстве.

«Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников», — добавили в пресс-службе.

Ранее врач Гальперин назвал пути снижения рисков заражения вирусной инфекцией.