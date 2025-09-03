Россия обновила рекордный минимум по младенческой смертности

Россия достигла нового исторического минимума по уровню младенческой смертности благодаря эффективной системе охраны здоровья матери и ребенка. Об этом также сообщил ТАСС , приводя слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В России зафиксировано значительное снижение младенческой смертности. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года показатель достиг исторического минимума, составив 3,6 промилле.

Мурашко подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря комплексному подходу к охране здоровья матери и ребенка. Он также отметил, что за последние десять лет детская смертность в стране снизилась более чем в два раза. Министр сообщил об этом, приветствуя участников съезда детских врачей Московской области. Он добавил, что в 2024 году показатель составлял 4,0 промилле.

