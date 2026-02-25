Россиян будут бесплатно прививать от рака

Российские ученые разработали вакцины против различных форм рака. В ближайшее время данные препараты могут стать доступны для всех граждан страны в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Государство обладает всеми возможностями для обеспечения жителей страны необходимыми медикаментами, добавил он. Ведется непрерывный мониторинг ситуации с наличием лекарств в аптеках и медицинских учреждениях всех регионов, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Кроме того, Михаил Мишустин анонсировал появление на фармацевтическом рынке в 2027 году инновационных лекарств от аллергии и новых препаратов для терапии отдельных видов онкологии, разработанных отечественными учеными.

Ранее сообщалось о том, что ученые упростили и удешевили технологию лечения рака желудка.