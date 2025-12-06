Россиян предупредили о высокой калорийности новогоднего алкоголя

Россиян предупредили о высокой калорийности алкогольных напитков, которые традиционно употребляются во время новогодних праздников. В интервью «Газете.Ru» врач-терапевт Ирина Никулина отметила , что шампанское содержит так называемые «пустые» калории, которые не несут питательной ценности.

По словам специалиста, в одном бокале сладкого шампанского может содержаться от 100 до 125 килокалорий, тогда как в сухом — около 60 ккал.

Главная опасность заключается не только в калорийности самих напитков, но и в их влиянии на пищевое поведение. Алкоголь воздействует на нейроны гипоталамуса, усиливая чувство голода. Он также раздражает слизистую оболочку желудка, что вызывает желание «заесть» выпитое.

Как подчеркнула Никулина, в результате под воздействием алкоголя человек в среднем съедает на 25% больше пищи, чем планировал, теряя контроль над количеством потребляемых блюд.

«Чем слаще напиток — тем больше угрозы для фигуры, чем суше — тем она меньше, хотя пользу в нем все равно отыскать непросто», — объяснила она.

Эксперт считает, что начинать застолье лучше с закуски, особенно это важно для мужчин. Женщинам следует быть осторожнее, так как они склонны съедать больше, если употребляют алкоголь во время еды.

Эффективной стратегией является чередование каждого бокала алкогольного напитка со стаканом чистой воды. Это не только снижает нагрузку на печень, но и помогает контролировать аппетит, позволяя избежать переедания и сохранить хорошее самочувствие после праздников.

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.