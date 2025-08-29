Россиян предупредили об опасности бензилового спирта в популярных лекарствах

Бензиловый спирт, широко используемый в фармацевтике в качестве растворителя для обеспечения стабильности препаратов, вызывает серьезные опасения у ученых и медиков из-за своей потенциальной токсичности. Об этом говорится в исследовании австрийских ученых из Инсбрукского университета им. Леопольда Франца, опубликованном на портале SSRN.com.

В материале отмечается, что первые сигналы о негативном воздействии этого вещества на организм появились почти 40 лет назад. Особую тревогу у специалистов вызывает применение растворов с бензиловым спиртом в педиатрической практике.

Известно, что у недоношенных младенцев внутрисосудистое введение препаратов на основе этого спирта провоцировало развитие тяжелых неврологических отклонений и синдрома удушья. Это привело к тому, что в США его использование для лечения детей полностью запретили, а в России ввели строгие ограничения.

Кроме того, говорится в исследовании, в группу повышенного риска входят беременные и пациенты, страдающие от различных хронических заболеваний.

Международное медицинское сообщество фиксирует отдельные случаи отравления, как при парентеральном введении, так и при вдыхании паров этого соединения. Профессор Марк Уилсон открыто называет данное вещество опасным токсином при его неправильном или бесконтрольном применении в медицине.

Отмечается, что главная опасность бензилового спирта заключается в его способности накапливаться в организме при постоянном введении даже малых доз. Это может приводить к росту концентрации вещества в крови и вызывать такие жизнеугрожающие состояния, как метаболический ацидоз.

На проблему уже обратили внимание регулирующие органы, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также ведущие британские СМИ.

В качестве одного из решений для минимизации рисков кандидат медицинских наук Лариса Зорина предлагает фармацевтическим компаниям рассмотреть возможность выпуска однодозовых лекарственных форм. Это позволит строго контролировать поступление потенциально опасного вещества в организм и снизит вероятность его кумулятивного эффекта.

Ранее стоматолог предупредил об опасных последствиях привычки грызть ногти.