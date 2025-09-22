Россиян предупредили об опасности, скрывающейся за ожирением

Избыточный вес способен скрыть развитие диабета, ведь симптомы болезни часто принимают за признаки ожирения. Об этом сообщил бариатрический хирург Максим Буриков в беседе «Лентой.ру» .

Эксперт обращает внимание на опасность, которую таит в себе избыточный вес. Он утверждает, что ожирение может маскировать первые признаки сахарного диабета. Люди, страдающие от лишних килограммов, зачастую не придают значения таким симптомам, как утомляемость, одышка, повышенная потливость, чувство жажды и общая слабость, полагая, что это лишь следствие их комплекции.

Доктор объясняет, что жировая ткань оказывает негативное влияние на метаболизм и снижает восприимчивость организма к инсулину, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Буриков рекомендует людям с избыточной массой тела быть особенно внимательными к своему здоровью и при появлении таких признаков, как ночные позывы к мочеиспусканию, онемение конечностей, повышенный аппетит, внезапное увеличение веса, хроническая усталость, частые инфекционные заболевания и медленное заживление ран, немедленно обратиться к врачу и сдать анализ на гликированный гемоглобин.

