Россиян предупредили об опасных последствиях курения кальяна

Курение кальяна может привести к развитию онкологических заболеваний легких, бронхиальной астмы, а также сердечно-сосудистых патологий и хронической обструктивной болезни легких, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

По словам замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктора Зыкова, в процессе курения в организм проникают тяжелые металлы и токсичные вещества, оказывающие разрушительное воздействие на все системы органов.

«Вдыхаемый дым или пар кальяна содержат не только никотин, но и множество токсичных веществ, образующихся в результате сжигания или нагревания кальянной смеси, в том числе тяжелые металлы», — отметил Зыков.

Особую опасность представляет риск заражения инфекционными заболеваниями при коллективном использовании кальяна. Совместное курение увеличивает вероятность передачи туберкулеза и гепатита, причем даже применение одноразовых мундштуков не гарантирует полной защиты.

Кроме того, установлена связь между курением кальяна и распространением бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Специалисты рекомендуют полностью исключить кальян из повседневной жизни. В России действует законодательный запрет на курение кальянов в общественных местах, включая заведения общественного питания.

